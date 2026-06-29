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با حکم فرمانده کل فراجا، سرهنگ «رحمان پور مصطفوی» بهعنوان فرمانده انتظامی شهرستان قدس معرفی و از زحمات سرهنگ «غلامعلی نعمتی» سرپرست پیشین انتظامی این شهرستان قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان قدس با حضور سرهنگ علیزاده فرمانده انتظامی غرب استان تهران، فرماندار شهرستان قدس و جمعی از فرماندهان و مدیران و معاونین استانی و اعضای شورای تأمین صبح امروز در سالن اجتماعات باغ ملی برگزار شد.
در این مراسم با حکم فرمانده کل فراجا، سرهنگ «رحمان پور مصطفوی» بهعنوان فرمانده انتظامی شهرستان قدس معرفی و از زحمات سرهنگ «غلامعلی نعمتی» سرپرست پیشین انتظامی شهرستان قدس و فرمانده جدید شهرستان رباط کریم قدردانی بهعمل آمد.