با حکم فرمانده کل فراجا، سرهنگ «رحمان پور مصطفوی» به‌عنوان فرمانده انتظامی شهرستان قدس معرفی و از زحمات سرهنگ «غلامعلی نعمتی» سرپرست پیشین انتظامی این شهرستان قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان قدس با حضور سرهنگ علیزاده فرمانده انتظامی غرب استان تهران، فرماندار شهرستان قدس و جمعی از فرماندهان و مدیران و معاونین استانی و اعضای شورای تأمین صبح امروز در سالن اجتماعات باغ ملی برگزار شد.

در این مراسم با حکم فرمانده کل فراجا، سرهنگ «رحمان پور مصطفوی» به‌عنوان فرمانده انتظامی شهرستان قدس معرفی و از زحمات سرهنگ «غلامعلی نعمتی» سرپرست پیشین انتظامی شهرستان قدس و فرمانده جدید شهرستان رباط کریم قدردانی به‌عمل آمد.