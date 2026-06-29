مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو از تمدید اعتبار پروانه‌های تولید داخل که منقضی شده‌اند یا تا پیش از آذرماه سال جاری منقضی می‌شوند، با هدف جلوگیری از کمبود دارو و ادامه تولید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اکبر عبداللهی‌اصل، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو، اعلام کرد: با توجه به شرایط ایجادشده در پی جنگ‌های اخیر و به منظور جلوگیری از بروز کمبود دارو، اعتبار پروانه‌های تولید داخل که منقضی شده‌اند یا تا پیش از آذرماه سال جاری منقضی می‌شوند، تا ۳۰ آذر ۱۴۰۵ تمدید خواهد شد.

وی افزود: این تصمیم در کمیسیون قانونی تشخیص صلاحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک به تصویب رسیده و با هدف جلوگیری از هرگونه وقفه در فرآیند رهاسازی (ریلیز) دارو‌های تولید داخل و حفظ پایداری زنجیره تأمین دارو اتخاذ شده است.

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: شرکت‌های تولیدکننده برای تمدید اعتبار پروانه‌های خود باید درخواست، تصویر پروانه و فیش الکترونیکی پرداخت هزینه تمدید را به ازای هر IRC به اداره کل دارو ارسال کنند.