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کنفرانس «پیام امام حسین (ع) و وحدت امت» به همت شورای علمای سازمان منهاجالقرآن در لاهور برگزار شد و قیام عاشورا بهعنوان پیام جاودانه حقطلبی، صبر و استقامت مورد تأکید قرار گرفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلامآباد؛ شرکت کنندگان در این همایش با تاکید بر اینکه نهضت عاشورا متعلق به همه امت اسلامی است، تصریح کردند: فداکاری حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفایش، الگویی ماندگار برای دفاع از حق، مقابله با ظلم، پاسداری از ارزشهای اسلامی و حفظ کرامت انسانی است. آنان همچنین وحدت مسلمانان، ترویج فرهنگ مدارا، تقویت همبستگی میان مذاهب و پیروی عملی از سیره اهلبیت (ع) را از مهمترین نیازهای جهان اسلام در شرایط کنونی برشمردند.
سخنرانان این کنفرانس با اشاره به چالشهای پیش روی امت اسلامی، تاکید کردند: پیام کربلا، مسلمانان را به ایستادگی در برابر ظلم، عدالتخواهی، ایثار، وفاداری به ارزشهای دینی و حفظ انسجام امت فرامیخواند و تنها با تمسک به این آموزهها میتوان بر اختلافات غلبه کرد و زمینه عزت و اقتدار جهان اسلام را فراهم ساخت.
در این مراسم «خرم نواز گنداپور» دبیرکل سازمان بینالمللی منهاج القرآن با بیان اینکه حضرت امام حسین (ع) و شهدای کربلا با فداکاریهای ماندگار خود درس ایستادگی بر حق و حقیقت را به امت اسلامی آموختند، گفت: سازمان منهاجالقرآن همواره برای ترویج محبت پیامبر اکرم (ص)، آموزههای اهلبیت و تقویت وحدت و همگرایی مسلمانان تلاش کرده و امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه اسلامی به گسترش صلح، بردباری و احترام متقابل نیازمند است.
علامه «صاحبزاده ظهیر احمد نقشبندی» معاون دعوت سازمان منهاجالقرآن، نیز اظهار داشت: امام حسین (ع) از مدینه تا کربلا در هر مرحله، نمونهای بینظیر از استقامت، تقوا، سخاوت و وفاداری ارائه کرد.
وی اندیشه حسینی را تجلی عملی آموزههای قرآن دانست و افزود: ترویج ایثار، حقگویی، تقوا و استقامت، زمینهساز شکل گیری جامعهای اسلامی بر پایه ارزشهای نبوی خواهد بود.
«علامه مفتی سید عاشق حسین شاه» عضو شورای وحدت بین مذاهب ایالت پنجاب نیز واقعه کربلا را مدرسه همیشگی آزادی خواهی، مقاومت و مبارزه با ظلم توصیف کرد.
همچنین «علامه دکتر ذوالفقار حیدر» با استناد به حدیث شریف «حسین منی و انا من حسین»، محبت به امام حسین (ع) را در گرو پیروی عملی از سیره آن حضرت دانست و تأکید کرد: نهضت عاشورا پیام جاودانه ایثار، استقامت و پاسداری از دین اسلام است.
«علامه محمد سلیمان شاکر» دبیرکل جماعت اهل حدیث پنجاب نیز با بیان اینکه شهدای کربلا نماد عزت، کرامت و پایداری امت اسلامی هستند، تصریح کرد: گردنی که در راه حق استوار باشد، بریده میشود، اما در برابر باطل سر فرود نمیآورد و این پیام همچنان چراغ راه مسلمانان و همه آزادگان جهان است.