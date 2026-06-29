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اجرای طرح شهید عجمیان در خراسان جنوبی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از آغاز اجرای طرح شهید عجمیان در خراسان جنوبی خبر داد.
مرتضوی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه شهید عجمیان، گفت: این شهید در حوزه فعالیتهای عمرانی مشغول به کار بود و با وجود زندگی ساده و گمنام، به مقام والای شهادت نائل آمد.
وی با اشاره به آغاز اجرای این طرح برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ خراسان جنوبی افزود: این برنامه با مشارکت مدیران مدارس، دانشآموزان، معلمان، اولیای دانشآموزان و خیران آغاز شده و هدف آن بهبود و زیباسازی فضای آموزشی مدارس است.
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: براساس برنامهریزی انجامشده، امسال حدود ۸۰۰ کلاس درس در خراسان جنوبی در قالب این طرح بهسازی و زیباسازی خواهند شد و پیشبینی میشود با همراهی مدیران مدارس این تعداد افزایش یابد.
مرتضوی گفت: هدف اصلی این طرح، ایجاد فضایی بانشاط، ایمن و آماده برای آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس است.