

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از آغاز اجرای طرح شهید عجمیان در خراسان جنوبی خبر داد.



مرتضوی با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهید عجمیان، گفت: این شهید در حوزه فعالیت‌های عمرانی مشغول به کار بود و با وجود زندگی ساده و گمنام، به مقام والای شهادت نائل آمد.

وی با اشاره به آغاز اجرای این طرح برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ خراسان جنوبی افزود: این برنامه با مشارکت مدیران مدارس، دانش‌آموزان، معلمان، اولیای دانش‌آموزان و خیران آغاز شده و هدف آن بهبود و زیباسازی فضای آموزشی مدارس است.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، امسال حدود ۸۰۰ کلاس درس در خراسان جنوبی در قالب این طرح بهسازی و زیباسازی خواهند شد و پیش‌بینی می‌شود با همراهی مدیران مدارس این تعداد افزایش یابد.

مرتضوی گفت: هدف اصلی این طرح، ایجاد فضایی بانشاط، ایمن و آماده برای آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس است.