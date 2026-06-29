سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری دو سارق حرفه‌ای موتورسیکلت پس از تعقیب و گریز و تیراندازی هوایی در محدوده یوسف‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ کیانوش نظری، سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت، از دستگیری دو سارق حرفه‌ای موتورسیکلت در محدوده کلانتری ۱۲۵ یوسف‌آباد خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی وقوع سرقت‌های متعدد موتورسیکلت در محدوده کلانتری ۱۲۵ یوسف‌آباد، رسیدگی ویژه به این پرونده در دستور کار تیم تجسس این کلانتری به سرپرستی سرگرد مهدی رمضانی قرار گرفت.

سرهنگ نظری افزود: مأموران در جریان گشت‌زنی‌های هدفمند، مقابل مرکز درمانی شریعتی به دو نفر که با یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی در حال سرقت یک موتورسیکلت دیگر بودند، مشکوک شدند و برای دستگیری آنان وارد عمل شدند.

وی ادامه داد: متهمان با مشاهده مأموران، با درگیری فیزیکی با پلیس، قصد فرار از محل را داشتند اما با اقدام سریع مأموران، موتورسیکلت آن‌ها متوقف و واژگون شد. سارقان پس از رها کردن موتورسیکلت به صورت پیاده نیز متواری شدند که مأموران پس از تعقیب و گریز و شلیک تیر هوایی، هر دو متهم را دستگیر کردند.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت با بیان اینکه بررسی‌ها نشان داد موتورسیکلت مورد استفاده متهمان نیز سرقتی بوده است، گفت: تحقیقات پلیس حاکی از آن است که هر دو متهم از سارقان سابقه‌دار موتورسیکلت هستند و به‌تازگی از زندان آزاد شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان در تحقیقات اولیه به پنج فقره سرقت موتورسیکلت در محدوده کلانتری ۱۲۵ یوسف‌آباد و کلانتری‌های همجوار اعتراف کردند و برای انجام تحقیقات تکمیلی، شناسایی سایر جرایم احتمالی و کشف اموال مسروقه در اختیار پلیس قرار گرفتند.

سرهنگ نظری در پایان از شهروندان خواست با استفاده از قفل و تجهیزات ایمنی استاندارد، پارک کردن موتورسیکلت در محل‌های امن و خودداری از رها کردن وسیله نقلیه در مکان‌های خلوت، فرصت ارتکاب جرم را از سارقان سلب کنند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.