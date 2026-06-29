به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،زهدی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای خدمات‌رسانی مطلوب به مسافران و زائران اظهار کرد: در این راستا، همه زیرساخت‌های سوخت‌رسانی استان در حالت آماده‌باش قرار دارند و ۵۹ جایگاه عرضه سوخت مایع و ۲۹ جایگاه عرضه CNG در سطح استان آماده ارائه خدمات به زائران، مسافران و عموم هموطنان خواهند بود.

وی تصریح کرد: تمهیدات لازم برای تداوم پایدار سوخت‌رسانی و جلوگیری از هرگونه وقفه در ارائه خدمات اندیشیده شده و جایگاه‌های سوخت استان با آمادگی کامل در مسیر‌های تردد زائران و مسافران فعالیت خواهندکرد.

وی همچنین از مردم استان خواست، در مراجعه به جایگاه‌های عرضه سوخت از کارت سوخت شخصی خود بهره‌گیری نمایند تا امکان ارائه خدمات روان‌تر و مطلوب‌تر فراهم گردد.