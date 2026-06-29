سه نمونه لنت ترمز وارداتی آزمونهای استاندارد ملی مردود شدند
مدیرکل استاندارد استان البرز اعلام کرد که سه نمونه لنت ترمز وارداتی که به تازگی از سطح بازار این استان نمونهبرداری شدهاند، در آزمونهای استاندارد ملی مردود شناخته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
مسعود جوادی با تاکید بر اهمیت لنت ترمز بهعنوان یکی از قطعات حیاتی خودرو، گفت: نظارت سازمان ملی استاندارد بر فرآوردههای مشمول استاندارد اجباری شامل تمام مراحل واردات، تولید، توزیع، عرضه و فروش است.برای حفظ ایمنی و آرامش خاطر سرنشینان خودروها، اقلام پرمصرف و اثرگذار بر ایمنی عمومی به صورت مستمر توسط کارشناسان استاندارد نمونهبرداری و مورد آزمون قرار میگیرند.
جوادی درباره نتایج آخرین نمونهبرداریها اظهار کرد: سه نمونه لنت ترمز وارداتی موجود در بازار، همگی با استاندارد ملی مربوطه مغایرت داشتهاند؛ بر اساس اعلام وی، لنت ترمز با نام تجاری KORIA TEC با برچسب ساخت کره جنوبی، در آزمونهای بازیابی، سایش و گرمایی مردود شده است.
همچنین لنت ترمز MEKTER با درج کشور سازنده چین نیز در آزمون سایش و ضریب اصطکاک با استاندارد ملی تطابق نداشته است؛ لنت ترمز PMC با ادعای ساخت کره جنوبی، در آزمون مقاومت برشی چسبندگی و نیز در درصد تغییرات مجاز آزمونهای بازیابی، سایش و گرمایی مردود اعلام شده است.
مدیرکل استاندارد البرز از رانندگان خواست هنگام خرید و تعویض لنت ترمز وارداتی، فاکتور رسمی معتبر دارای مهر فروشگاه دریافت و رسید پرداخت را نزد خود نگهداری کنند تا در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری قانونی فراهم باشد.