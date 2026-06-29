به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ صالح مطهری راد گفت: در پی وقوع سرقت سيم برق در یکی از مناطق اين شهرستان، دستگيری سارقان در دستورکار قرار گرفت.

وي افزود: ماموران انتظامی با کار تخصصی و اقدامات پليسی سارق را شناسايی و پس از هماهنگی قضائی در يک عمليات غافلگيرانه او را دستگير کردند. متهم در تحقيقات پليس تاکنون به ۶ فقره سرقت سيم برق اعتراف کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان شوش با بيان اينکه متهم پس از تشکيل پرونده جهت سير مراحل قانونی تحويل مرجع قضائی شد، خاطر نشان کرد: پليس با اشراف اطلاعاتی اجازه نخواهند داد مجرمان با ارتكاب جرم، آرامش و آسايش مردم را مختل کنند.