به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان گفت: طرح اوقات فراغت امسال با رویکرد «شبکه مدیریت محله‌محور»، «مسئله‌محوری» و با تأکید بر نقش‌آفرینی فعال و مؤثر دانش‌آموزان و فرهنگیان اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه مدرسه در تابستان نباید تعطیل باشد، افزود: پایگاه‌های اوقات فراغت باید به‌عنوان کانون‌های فعال، پویا و پیوسته در طول هفته فعالیت کنند و برنامه‌ها نیز به‌گونه‌ای طراحی شود که حضور واقعی دانش‌آموزان، مشارکت میدانی و اثرگذاری اجتماعی را به همراه داشته باشد.