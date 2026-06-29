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طرح اوقات فراغت تابستانی در چهارمحال و بختیاری با محوریت محلهمحوری و نقشآفرینی دانشآموزان اجرا میشود.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان گفت: طرح اوقات فراغت امسال با رویکرد «شبکه مدیریت محلهمحور»، «مسئلهمحوری» و با تأکید بر نقشآفرینی فعال و مؤثر دانشآموزان و فرهنگیان اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه مدرسه در تابستان نباید تعطیل باشد، افزود: پایگاههای اوقات فراغت باید بهعنوان کانونهای فعال، پویا و پیوسته در طول هفته فعالیت کنند و برنامهها نیز بهگونهای طراحی شود که حضور واقعی دانشآموزان، مشارکت میدانی و اثرگذاری اجتماعی را به همراه داشته باشد.