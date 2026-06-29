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مدیرکل آموزش و پرورش استان قم گفت: ۵۰۰ مدرسه در قم آماده ی اسکان و ارائه خدمات به شرکت کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل آموزش و پرورش استان قم در جلسه شورای آموزش و پرورش استان از آمادگی گسترده فرهنگیان و مدارس استان برای خدمترسانی به زائران خبرداد و گفت: با هماهنگیهای انجامشده و صدور ابلاغ برای مدیران مدارس، ۵۰۰ مدرسه استان قم به صورت شبانهروزی آماده اسکان و ارائه خدمات به شرکتکنندگان در این مراسم ملی هستند.
محمدجواد محمدیسعید، افزود: همچنین ۳۴ مدرسه در مسیرهای تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در اختیار کمیته مردمی قرار گرفته تا برای برپایی موکبها و ایستگاههای صلواتی و ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و پذیرایی به عاشقان قائد شهید امت مورد استفاده قرار گیرند.