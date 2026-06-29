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رئیس دادگستری آبادان: پروندههای خانوادگی در سهماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۹ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس دادگستری آبادان تصریح کرد: ۹۴۴ پرونده خانوادگی در سهماهه نخست پارسال وارد دادگستری شد، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۵ به یک هزار و ۵۴۳ پرونده رسیده است؛ به عبارتی، ورودی پروندههای خانوادگی در سهماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۹ درصد افزایش یافته که حکایت از افزایش مشکلات و اختلافات خانوادگی دارد.
فیصل مزرعه با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی این شهرستان، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۲ هزار و ۶۷۹ پرونده حقوقی به دادگستری آبادان وارد شد و در همین مدت ۲۲ هزار و ۹۷۴ پرونده مختومه شد که بخشی از پروندههای مختومه مربوط به سالهای گذشته بوده است.
وی افزود: میزان پروندههای حقوقی ورودی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، هفده درصد افزایش داشته و در مقابل، آمار مختومه شدن این پروندهها نیز ۲۸ درصد افزایش داشته است.
رئیس دادگستری آبادان درباره پروندههای کیفری نیز گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۳ هزار و ۲۹۱ پرونده کیفری وارد و ۱۳ هزار و ۴۵۷ پرونده مختومه شد که بخشی از پروندههای مختومه نیز مربوط به سالهای قبل بوده است. به گفته وی، در این بخش نسبت به سال ۱۴۰۳، ورودی پروندهها ۲ درصد کاهش و مختومهها ۶ درصد افزایش داشته است.
مزرعه با اشاره به آمار دعاوی خانوادگی بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد پنج هزار و ۹۰۲ پرونده خانوادگی به دادگستری آبادان ارجاع شد که از این تعداد، پنج هزار و ۵۳۸ پرونده مختومه شد. همچنین ورودی این پروندهها نسبت به سال ۱۴۰۳، هشت درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به عملکرد دادسرای آبادان افزود: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۱ هزار و ۴۴۵ پرونده وارد دادسرا شد و ۲۰ هزار و ۶۸۷ پرونده نیز مختومه شد. در این بخش، ورودی پروندهها نسبت به سال قبل ۱۱ درصد کاهش و آمار مختومهها ۱۶ درصد افزایش داشته است.