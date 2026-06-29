به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، امین ملکشاهی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوشتر با اشاره به صدور دستور قضایی برای خریب سازه‌های غیرمجاز در ساحل رود گرگر ،روبروی شهرک اندیشه گفت : این عملیات با همکاری و همراهی کارکنان فرماندهی فراجا شوشتر و امور آب منطقه شمال خوزستان انجام شد.

ملکشاهی افزود : نظارت بر حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی، یکی از تکالیف دادسراهاست و این نظارت به ویژه در شهرستان شوشتر که از منابع طبیعی، رودخانه کارون و رود‌های منشعب از آن و نیز اراضی کشاورزی مناسب برخوردار است، با قاطعیت انجام می‌شود.

وی از مردم خواست هرگونه اقدام غیرقانونی در این خصوص را به مراجع ذی‌صلاح از جمله نیروی انتظامی گزارش دهند تا در کوتاهترین زمام ممکن از حقوق قانونی آنان دفاع شود.