وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با نماینده ولی فقیه در استان همدان دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، استاندار همدان در آغاز این دیدار با اشاره به شتاب پیشرفت در حوزه ارتباطات و فناوری‌های جدید، گفت: حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به توسعه استان در این زمینه کمک کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با اشاره به اهمیت پایداری ارتباطات و آرامش روانی جامعه، در زمان جنگ، گفت: با تلاش کارکنان این وزارت خانه، اختلالی در حوزه ارتباطات نداریم.

سید ستار هاشمی از تعامل نزدیک با صدا و سیما و حفظ ارتباطات جزایر جنوب با کشور را از مهمترین فعالیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوران جنگ برشمرد و از برنامه ریزی برای حمایت از سکو‌های داخلی و تقویت شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

وی همچنین گفت: برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب در استان‌های قم، تهران و خراسان رضوی در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان هم با اشاره به اینکه دسترسی آزاد به اینترنت بین الملل، موجب برخی آسیب‌ها در حوزه امنیتی می‌شود، گفت: با تلاش جوانان نخبه حوزه ارتباطات باید فعالیت‌هایی صورت گیرد تا هم دسترسی‌ها حفظ شود و هم مسائل امنیتی رعایت شود.

آیت ا... شعبانی موثقی افزود: شبکه ملی اطلاعات هم در صورت تکمیل و تجهیز، می‌تواند در این زمینه کمک کند.

وزیر ارتباطات همچنین با حضور در منزل شهید حسین احمدی، با خانواده این شهید دیدار کرد.

حسین احمدی، از کارمندان مخابرات همدان در سایت راداری سوباشی بود، که در آغاز جنگ ۱۲ روزه در محل خدمت خود به فیض شهادت نائل شد.

از این شهید بزرگوار ۳ فرزند (۲ پسر و یک دختر) به یادگار مانده است.

استاندار همدان در این دیدار خم گفت: استان همدان، به عنوان دارالمومنین و دارالمجاهدین، ۸ هزار و ۲۰۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی نموده است، که از شمار، ۵۶ شهید در جنگ ۱۲ روزه و ۸۶ شهید در جنگ تحمیلی سوم به فیض عظمای شهادت نائل شده‌اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با اشاره به اینکه حوزه ارتباطات به عنوان یکی از اهداف اصلی تهاجم دشمنان در جنگ به شمار می‌رود، گفت: شهید احمدی در شرکت زیرساخت خدمت می‌کردند و این شرکت، بستر اصلی ارتباطات در کشور است.