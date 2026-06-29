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اردوی تیم کشتی ساحلی کشورمان برای حضور در المپیک نوجوانان ۲۰۲۶ داکار سنگال در منطقه آزاد ارس برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تیم کشتی ساحلی کشورمان برای حضور در المپیک نوجوانان ۲۰۲۶ داکار سنگال، ۱۰ تا ۱۷ تیر در منطقه آزاد ارس و در ورزشگاه تختی جلفا برگزار میشود.
اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
۶۰ کیلوگرم: محمد علی آرزو (مازندران) امیرعلی دومیرکلایی (مازندران) محمدمهدی تاراسی (زنجان) کامران مرادی (تهران)
۷۰ کیلوگرم: هومن کلهری (لرستان) کیارش ترابی (خراسان رضوی) کیان جلالی (تهران) امیرحسن حسین زاده (مازندران)
۸۰ کیلوگرم: مهیار معصومی (تهران) محمدمهدی یوسفیان (خراسان شمالی) رضا جلیلیان (کرمانشاه) علی قمی اویلی (مازندران) محمدمهدی یگانه نوری (زنجان) ابوالفضل لکزائیان (سیستان و بلوچستان)
۹۰ کیلوگرم: امیرصالح جاویدانی (همدان) امیرعلی امینی (اصفهان) سید سامان حسینی (خراسان رضوی) محمدمهدی محمدی (زنجان) محمدرضا کبیری بالا جاده (تهران)
سرمربی: محمد نادری
مربی ارشد: یونس سرمستی
ماساژور: محسن اشرفی
سرپرست: علی بازیار