به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تیم کشتی ساحلی کشورمان برای حضور در المپیک نوجوانان ۲۰۲۶ داکار سنگال، ۱۰ تا ۱۷ تیر در منطقه آزاد ارس و در ورزشگاه تختی جلفا برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: محمد علی آرزو (مازندران) امیرعلی دومیرکلایی (مازندران) محمدمهدی تاراسی (زنجان) کامران مرادی (تهران)

۷۰ کیلوگرم: هومن کلهری (لرستان) کیارش ترابی (خراسان رضوی) کیان جلالی (تهران) امیرحسن حسین زاده (مازندران)

۸۰ کیلوگرم: مهیار معصومی (تهران) محمدمهدی یوسفیان (خراسان شمالی) رضا جلیلیان (کرمانشاه) علی قمی اویلی (مازندران) محمدمهدی یگانه نوری (زنجان) ابوالفضل لکزائیان (سیستان و بلوچستان)

۹۰ کیلوگرم: امیرصالح جاویدانی (همدان) امیرعلی امینی (اصفهان) سید سامان حسینی (خراسان رضوی) محمدمهدی محمدی (زنجان) محمدرضا کبیری بالا جاده (تهران)

سرمربی: محمد نادری

مربی ارشد: یونس سرمستی

ماساژور: محسن اشرفی

سرپرست: علی بازیار