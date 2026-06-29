وزارت امور خارجه ترکیه، تصمیم رژیم صهیونیستی، درباره وقایع سال ۱۹۱۵ را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر جنایت‌های این کشور علیه فلسطینیان اعلام کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از آنکارا، وزارت امور خارجه ترکیه تصمیم اسرائیل درباره وقایع سال ۱۹۱۵ را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر جنایت‌های این کشور علیه فلسطینیان توصیف کرد و آن را نشان‌دهنده وضع دشوار بنیامین نتانیاهو و همدستانش در پی پیگرد‌های بین‌المللی دانست.

در بیانیه‌ای درباره تصمیم دولت اسرائیل در خصوص وقایع سال ۱۹۱۵ اعلام کرد دولتی که به گفته این وزارتخانه در برابر دیدگان جهانیان به‌طور نظام‌مند علیه مردم فلسطین ظلم می‌کند و به اتهام ارتکاب نسل‌کشی علیه فلسطینیان غزه در دیوان بین‌المللی دادگستری تحت محاکمه است، با این تصمیم سیاسی در پی سرپوش گذاشتن بر جنایت‌های خود است.

در این بیانیه تأکید شده است که این اقدام که با نادیده گرفتن واقعیات حقوقی و تاریخی صورت گرفته، نشان‌دهنده وضع دشوار بنیامین نتانیاهو و همدستانش است؛ افرادی که در چارچوب تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی درباره جنایت‌های ارتکابی علیه فلسطینیان، حکم بازداشت آنان صادر شده است.

وزارت امور خارجه ترکیه همچنین تأکید کرد ترکیه با قاطعیت به تلاش‌های خود برای پایان دادن به سیاست‌های توسعه‌طلبانه و بی‌ثبات‌کننده اسرائیل در منطقه ادامه خواهد داد و برای پاسخگو کردن دولت نتانیاهو در برابر قانون به دلیل جنایت‌های ارتکابی علیه غیرنظامیان، به‌ویژه مردم فلسطین، تلاش خواهد کرد.