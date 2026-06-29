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همزمان با سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان مرکز رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال همدان با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان و به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مرکز رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال همدان روز دوشنبه با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بهرهبرداری رسید؛ مرکزی که با هدف توسعه زیستبوم اقتصاد دیجیتال، تولید محتوا، حمایت از شرکتهای نوآور و ایجاد اشتغال راهاندازی شد.
این مرکز با بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ مترمربع زیربنا، شامل چهار آزمایشگاه تخصصی، استودیوی تولید محتوا و فضای کار اشتراکی است و در مرحله نخست، زمینه اشتغال مستقیم ۱۵۰ نفر را فراهم کرده است.
مرکز رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال همدان بهعنوان نهمین مرکز از این نوع در کشور و یکی از بزرگترین مراکز اقتصاد دیجیتال ایران، با هدف حمایت از شرکتهای فناور، توسعه تولید محتوا، شتابدهی به کسبوکارهای نوآور و معرفی ظرفیتهای استان راهاندازی شده است.
همزمان با افتتاح این مرکز، ۱۰۱ پروژه ارتباطی نیز در استان همدان به بهرهبرداری رسید؛ پروژههایی که در راستای توسعه زیرساختهای ارتباطی و تقویت بسترهای اقتصاد دیجیتال اجرا شدهاند.