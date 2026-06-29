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مدیرکل منابع طبیعی و ابخیز داری استان ایلام گفت: آتشسوزی در منطقه کاسهماس بخش مورموری شهرستان آبدانان با حضور به موقع نیروهای امدادی و هماهنگی ستاد بحران، پس از ساعتها تلاش مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «یاسم خانمحمدیان» مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام از وقوع آتشسوزی در منطقه کاسهماس بخش مورموری شهرستان آبدانان خبر داد.
وی گفت: این حریق روز یکشنبه ۷ تیرماه رخ داد که بلافاصله از طریق ستاد بحران شهرستان، تمام نیروهای زیستمحیطی، منابع طبیعی، محیط زیست و بسیج در منطقه حضور یافتند و اقدامات لازم برای اطفای حریق آغاز شد.
مدیرکل منابع طبیعی استان افزود: نیروهای امدادی با تمام توان و امکانات موجود در منطقه حاضر شدند و با وجود شرایط سخت و گرمای شدید هوا، تلاشهای شبانهروزی خود را برای مهار آتش ادامه دادند.
خانمحمدیان تصریح کرد: با حضور به موقع نیروها و هماهنگی بینبخشی میان دستگاههای اجرایی، حریق در ساعتهای اولیه کنترل شد و از سرایت آن به مناطق همجوار جلوگیری به عمل آمد.
وی خاطرنشان کرد: عملیات پایش منطقه تا صبح دوشنبه ۸ تیرماه ادامه داشت و نیروهای منابع طبیعی با رصد دقیق، از شعلهور شدن مجدد آتش جلوگیری کردند. سطح آتشسوزی حدود ۵ هکتار برآورد شده است.
مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام در پایان با قدردانی از تلاشهای بیوقفه نیروهای امدادی، از شهروندان و طبیعتدوستان خواست در صورت مشاهده هرگونه آتشسوزی، مراتب را سریعاً به مراکز امدادی اطلاع دهند تا از گسترش حریق و تخریب بیشتر عرصههای طبیعی جلوگیری شود.
آتشسوزی کوه کاسه ماس از حدود ساعت ۱۱ قبلازظهر روز گذشته و در چندین نقطه از مراتع پاییندست این کوه شروع شد.