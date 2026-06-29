به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار مشهد با افزایش ۲۵۰ هزار تومانی قیمت نسبت به ظهر دیروز، ۱۷ میلیون و ۴۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید نیز به هر دو با ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت، به ترتیب ۱۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۱۶۸ میلیون تومان به فروش رسید.

هر قطعه نیم سکه بهار آزادی هم با دو میلیون تومان افزایش قیمت، ۹۰ میلیون تومان به فروش رسید.

ربع سکه هم با سه میلیون تومان افزایش نرخ، ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته شد.

هر گرم نقره عیار ۹۹۵ هم با ۵ هزار تومان افزایش قیمت در بازار مشهد ۳۵۵ هزار تومان داد و ستد شد.