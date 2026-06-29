مجری طرح نیروگاه‌های بیع‌متقابل شرکت برق حرارتی گفت: در یک ماه آینده سه واحد بخار سیکل‌ترکیبی جدید به ظرفیت ۶۱۳ مگاوات در نیروگاه‌های دالاهو، فردوسی و بعثت پارس‌جنوبی وارد مدار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس جلالی‌فراهانی با اشاره به اتصال سومین واحد بخار نیروگاه سیکل‌ترکیبی عسلویه به شبکه سراسری برق کشور، افزود: این پروژه با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات و حجم سرمایه‌گذاری ۱۳۰ میلیون یورو برق مورد نیاز بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر را تامین خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه ظرفیت نیروگاه عسلویه با بهره‌برداری از این طرح به حدود یک‌هزار و ۵۰۰ مگاوات و راندمان آن به ۵۰ درصد افزایش یافته است، ادامه داد: صرفه‌جویی سوخت ناشی از راه‌اندازی این واحد سالانه بالغ بر ۲۸۰ میلیون مترمکعب است.

مجری طرح نیروگاه‌های بیع‌متقابل شرکت برق حرارتی با بیان اینکه این واحد بخار بدون مصرف سوخت مازاد در حال تولید انرژی الکتریکی است، بیان کرد: در واحد‌های گازی (سیکل‌باز) دود خروجی ناشی از توربین گاز با دمای ۵۵۰ درجه در هوا هدر می‌رود و هیچ استحصال انرژی از آن صورت نمی‌گیرد.

جلالی‌فراهانی ادامه داد:، اما پس از نصب واحد‌های بخار و تکمیل سیکل‌ترکیبی نیروگاه، انرژی حاصل از دود خروجی در بویلر‌های بازیاب حرارتی به سیال عامل (بخار آب) منتقل می‌شود و نهایتا این بخار آب در توربین بخار تولید انرژی می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: از این رو اهمیت واحد‌های سیکل‌ترکیبی تنها محدود به تولید انرژی در پیک مصرف برق تابستان نیست؛ بلکه در فصول سرد سال نیز که با محدودیت تامین گاز نیروگاه‌ها مواجه هستیم این واحد‌های بخار در اولویت بهره‌برداری قرار می‌گیرند و کمک شایانی به پایداری شبکه سراسری می‌کنند