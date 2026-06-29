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کارشناسان جهاد کشاورزی اردبیل با توجه به افزایش رطوبت و بارندگیهای اخیر، نسبت به احتمال شیوع بیماری سفیدک دروغین در برخی مزارع هشدار دادند و ازسیب زمینی کاران خواستند با پایش مستمر و رعایت توصیههای فنی از خسارت به محصولات جلوگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل کارشناسان جهاد کشاورزی اردبیل با توجه به افزایش رطوبت و بارندگیهای اخیر، نسبت به احتمال شیوع بیماری سفیدک دروغین در برخی مزارع هشدار دادند و ازسیب زمینی کاران خواستند با پایش مستمر و رعایت توصیههای فنی از خسارت به محصولات جلوگیری کنند.