کارشناسان جهاد کشاورزی اردبیل با توجه به افزایش رطوبت و بارندگی‌های اخیر، نسبت به احتمال شیوع بیماری سفیدک دروغین در برخی مزارع هشدار دادند و ازسیب زمینی کاران خواستند با پایش مستمر و رعایت توصیه‌های فنی از خسارت به محصولات جلوگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل کارشناسان جهاد کشاورزی اردبیل با توجه به افزایش رطوبت و بارندگی‌های اخیر، نسبت به احتمال شیوع بیماری سفیدک دروغین در برخی مزارع هشدار دادند و ازسیب زمینی کاران خواستند با پایش مستمر و رعایت توصیه‌های فنی از خسارت به محصولات جلوگیری کنند.