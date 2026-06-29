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کارگاه یکروزهی تایپوگرافی سرودههای رهبر شهید انقلاب اسلامی به همت انتشارات انقلاب اسلامی و همکاری حوزهی هنری در آستانهی مراسم بدرقهی رهبر شهید انقلاب در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،در این کارگاه، هنرمندان شناختهشدهی عرصهی هنرهای ترسیمی و خوشنویسی آقایان علیرضا حصارکی، حامد مغروری، فرهود مقدم، حسین ونکی، حسین چمنخواه، سعید کریمی، مجتبی مجلسی، محمد روحالامین، حمید قربانپور، مجید کشاورز، محمدصابر شیخ رضایی، محمود بازدار، محمدرضا چیتساز، مهران پندار و خانم هاجر سلیمی نمین به میزبانی و هدایت استاد مسعود نجابتی، مدیر هنری انتشارات انقلاب اسلامی حضور دارند.
آثار تولید شده در این کارگاه، در کنار منتخبی از اشعار حضرت آیتاللهالعظمی شهید خامنهای (رضواناللهعلیه) به زودی در قالب کتابی با عنوان «از دفتر شعر امین» توسط انتشارات انقلاب اسلامی به چاپ خواهد رسید.