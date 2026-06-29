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شبکه رادیویی و تلویزیونی خاوران در دهه اول ماه محرم، بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ دقیقه برنامهی زنده را روی آنتن شبکه استانی و سراسری برد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، پوشش جامع صدا و سیمای خراسان جنوبی در ایام محرم؛ از مراسمات سنتی شهرستانها گرفته تا حضور پررنگ در عزاداریها در شبکههای سراسری ۱، ۲، ۳، ۴، افق، خبر ۱، خبر ۲ و شبکه قرآن، برای مخاطبان در سراسر کشور به روی آنتن رفت.
شبکه تلویزیونی خاوران با تمرکز ویژه بر مناطق روستایی، از طریق برقراری ارتباط زنده با بیش از ۴۰ نقطه از استان، مراسمات مذهبی را به صورت مستقیم پوشش داد.
در این میان، ۲۰ مورد از این ارتباطات زنده، از مراکز روستاهای سراسر استان انجام شد تا عزاداریهای دورافتاده نیز در معرض دید مخاطبان قرار گیرد.
از جمله برنامههای شاخص تلویزیونی میتوان به پخش زنده مراسمات «شیرخوارگان حسینی»، «احلی من العسل»، «نخل گردانی»، «بیل زنی» و دیگر برنامههای سنتی شهرستانهای مختلف استان اشاره کرد.
همچنین ویژه برنامهی «ایران، حسین» (با حضور هیئتهای عزاداری در استودیو) و برنامه «تا پای جان» با تمرکز بر پوشش اجتماعات شبانه و عزاداریهای پرشور، با استقبال گستردهای روبهرو شد.
در روزهای تاسوعا و عاشورا نیز، سیمای خاوران با اختصاص بیش از هزار و ۲۰۰ دقیقه پخش زنده، از جمله پخش زنده عزاداری مردم در نقاط مختلف استان، پخشزنده نماز ظهر تاسوعا و عاشورا و همچنین پخش زنده دعای ندبه از روستای «سیوجان خوسف» و دعای کمیل از روستای «ساقدر»، در کنار عزاداران حضور یافت.
علاوه بر این، برنامههای روتین شبکه استانی نیز همچون صبحانه، خانواده، پرسمان و.. با حضور مهمانان متخصص، به تبیین مفاهیم محرم و عاشورا پرداختند.
واحد خبر صدا و سیمای مرکز نیز با تولید بیش از ۲۵ گزارش تولیدی و خبری و نگارش و انتشار بیش از ۱۰۰ خبر در فضای مجازی، تمامی وقایع و مراسمهای مذهبی استان را پوشش داد و اطلاعات دقیق و بهروز را در اختیار مخاطبان قرار داد.
در بخش رادیویی نیز، رادیو خاوران با تولید سه هزار دقیقه برنامه زنده، نقش پررنگی در همراهی با عزاداران ایفا کرد.
ویژه برنامههایی نظیر «مهمان کربلا»، «ملت مبعوث» و «ما ملت امام حسینیم» از جمله برنامههای شاخص این بخش بودند.
در روزهای تاسوعا و عاشورا نیز ۶۰۰ دقیقه برنامهی زنده رادیویی روی آنتن رفت.
علاوه بر این، برنامههای روتین صبحگاهی و عصرگاهی، جوان و خانواده نیز با رویکردی ویژه به موضوع محرم پرداختند.
بخشهایی همچون «پیام امروز» (اطلاعرسانی مراسم محوری)، «در نجوای نیاز» (گزارش از هیئتها در شهرها و روستاهای استان)، «روز شمار محرم» و «آوای کتاب» (معرفی کتب مرتبط) از جمله بخشهای پرطرفدار بودند این ایام بودند.
معاونت فضای مجازی صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز با برگزاری پویش «در خیمه حسینیم» با رویکرد روایتگری مردمی، به ایجاد پیوند میان اجتماعات عزاداری و ترویج فرهنگ خونخواهی پرداخت. همچنین تولید و انتشار گسترده تولیدات چندرسانهای شامل کلیپ، پوستر، پادکست و تقطیع برنامههای شاخص تلویزیونی و رادیویی، از دیگر دستاوردهای این معاونت در ایام محرم بود.