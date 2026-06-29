به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در این مراسم با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی امام شهید امت گفت: یکی از ویژگی‌های شاخص و ممتاز رهبر شهیدمان توجه به علم اندوزی و مطالعه کتاب بوده و حضور مستمر ایشان در نمایشگاه‌های کتاب، دلیل بر تعلق خاطر ایشان به جامعه علمی بود.

سعید طاهری همچنین بر ترویج فرهنگ ایثار و پایداری و دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: کتاب ابزاری مهم برای انتقال این مفاهیم به نسل امروز و آیندگان است.

فرماندار رشت هم در این مراسم بر ضرورت انتقال فداکاری‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: کتاب به عنوان اثری ماندگار می‌تواند علاوه بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را تقویت کند.