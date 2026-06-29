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فرماندار بروجرد از اختصاص ۱۸۰ هکتار زمین برای راه اندازی شهرک ویژه ی پنج خوشه صنعتی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون استاندار و فرماندار ویژه ی بروجرد با تأکید بر ضرورت پیگیری برای توسعه ی زیرساخت خوشه های صنعتی در این شهرستان گفت:پنج خوشه صنعتی شامل صنایع چوب و صنایع وابسته، فلز و اتاقسازی خودرو، گیاهان دارویی، صنایع غذایی و پلاستیک و پلیمر در این شهرستان راه اندازی خواهد شد.
قدرت اله ولدی تصریح کرد: راه اندازی این خوشه های صنعتی زمینهساز رونق تولید، ایجاد ارزش افزوده و افزایش اشتغال در شهرستان بروجرد خواهد شد.
وی با تاکید بر حمایت از سرمایهگذاران برای ورود به این طرحها افزود: ۱۸۰ هکتار زمین برای راه اندازی شهرک صنعتی ویژه برای این خوشه ها اختصاص یافته است.
ولدی گفت: خوشه گیاهان دارویی هم در منطقه برکت آباد در پبش بینی شده تا با استفاده از ظرفیتهای شهرستان بروجرد زمینه ی توسعه ی بهره برداری از گیاهان دارویی در منطقه ایجاد شود.