به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون استاندار و فرماندار ویژه ی بروجرد با تأکید بر ضرورت پیگیری برای توسعه ی زیرساخت‌ خوشه های صنعتی در این شهرستان گفت:پنج خوشه صنعتی شامل صنایع چوب و صنایع وابسته، فلز و اتاق‌سازی خودرو، گیاهان دارویی، صنایع غذایی و پلاستیک و پلیمر در این شهرستان راه اندازی خواهد شد.

قدرت اله ولدی تصریح کرد: راه اندازی این خوشه های صنعتی زمینه‌ساز رونق تولید، ایجاد ارزش افزوده و افزایش اشتغال در شهرستان بروجرد خواهد شد.

وی با تاکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران برای ورود به این طرح‌ها افزود: ۱۸۰ هکتار زمین برای راه اندازی شهرک صنعتی ویژه برای این خوشه ها اختصاص یافته است.

ولدی گفت: خوشه گیاهان دارویی هم در منطقه برکت آباد در پبش بینی شده تا با استفاده از ظرفیت‌های شهرستان بروجرد زمینه ی توسعه ی بهره برداری از گیاهان دارویی در منطقه ایجاد شود.