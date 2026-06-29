پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه خوزستان گفت: زمان برگزاری مرحله شهرستانی رشتههای آوایی چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در خوزستان به تاریخ ۲۰ تیرماه جاری موکول شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، جلیل سرخی بیان کرد : پیش از این بازه زمانی ۶ تا ۱۱ تیرماه برای برگزاری مرحله شهرستانی چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در خوزستان در رشتههای آوایی در پنج منطقه استانی اعلام شد که با توجه به شرایط کشور، این رویداد به زمان دیگری موکول شد.
وی اظهار کرد: با توجه به زمان مراسم تشییع پیکر رهبر شهید و ضرورت بهرهمندی معنوی از فیوضات عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و تغییر آزمونهای مدارس و دانشگاهها، زمان برگزاری مرحله شهرستانی رشتههای آوایی این دوره از مسابقات به ۲۰ تیرماه جاری تغییر کرد.
سرخی بیان کرد: مسابقات رشتههای آوایی در پنج منطقه استانی به میزبانی شهرستانهای ماهشهر، شوش، شوشتر، باغملک و اهواز برگزار خواهد شد.