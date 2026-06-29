به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح عمادی افزود: با تلاش شبانه‌روزی یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی، اراضی ملی در استان به ارزش ۶ هزار و ۵۱۷ میلیارد ریال رفع تصرف فوری شد و به بیت‌المال بازگشت.

وی با اشاره به اینکه این رفع تصرفات در اراضی ملی و دولتی به مساحت ۴۳ هزار و ۸۵۰ مترمربع در شهر‌های بهبهان، شوشتر، هفتکل، ماهشهر، مسجدسلیمان، رامشیر، سوسنگرد و اهواز و توسط یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان انجام شد.

وی ادامه داد: عوامل یگان حفاظت اراضی استان با قاطعیت تمام مقابل افراد سودجو و فرصت‌طلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیت‌المال را کوتاه می‌کنند، همچنین این یگان به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی، تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی استان را رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را مورد بررسی و پیگرد قضایی قرار می‌دهد

عمادی از همکاری مقام قضایی و همراهی مقامات انتظامی استان در مبارزه با زمین‌خواری و حفظ حقوق بیت‌المال تقدیر و تشکر کرد و از شهروندان خواست تا مشاهدات خود از موارد زمین‌خواری را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.