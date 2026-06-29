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وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: مراسم وداع و تشییع قائد شهید امت را با عنوان «بزرگترین رویداد ملی بعد از عاشورا» در میراث ملی ثبت خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در این نشست مشترک افزود : در جنگ تحمیلی سوم ۱۴۹ بنای تاریخی و فرهنگی خسارت دید، اما هیچ کدام از اشیای تاریخی و تمدنی آسیب ندید؛ پیش بینیهای لازم برای جمعآوری، بسته بندی و نگهداری در مخازن انجام گرفته بود.
اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس از خسارت جنگ تحمیلی سوم به بناهای تاریخی مجموعه سعدآباد بازدید کردند.