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معاملات گواهی سپرده شمش سرب، از امروز ۸ تیر ۱۴۰۵ در بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی بورس کالا، گواهی سپرده شمش سرب در بازار مالی بورس کالای ایران عرضه خواهد شد.
بورس کالای ایران هدف از پذیرش و عرضه گواهی سپرده شمش سرب را تنوعبخشی به ابزارهای مالی مبتنی بر کالا در اقتصاد ایران اعلام کرده است.
طبق اعلام بورس کالا، معاملات گواهی سپرده سرب، مانند سایر گواهیهای سپرده کالایی، از معافیت مالیاتی برخوردار است.
این اوراق امکان مدیریت و پوشش ریسک نوسانات احتمالی قیمت سرب را فراهم میکند. گواهی سپرده شمش سرب فرصتی برای کسب سود از تغییرات قیمت سرب در بازار سرمایه است.
طبق اطلاعیه بورس کالا مشخصات قرارداد و نحوه معامله گواهی سپرده شمش سرب به شرح زیر است:
دارایی پایه: شمش سرب
عیار پایه: ۹۹.۹۹۰
حداقل عیار قابل پذیرش در انبار: ۹۹.۹۸۵
نسبت تبدیل (برای عیار ۹۹.۹۸۵): هر ۱۰۰ کیلوگرم شمش سرب با عیار ۹۹.۹۸۵، معادل ۹۸ گواهی سپرده خواهد بود.
اندازه هر گواهی و حداقل حجم خرید: یک کیلوگرم (مناسب برای سرمایهگذاران خرد)
دامنه نوسان روزانه: ۱۰±درصد
نحوه انجام معاملات: معاملات با حضور بازارگردان جهت تضمین نقدشوندگی به صورت پیوسته انجام میشود.
تحویل فیزیکی: مطابق ضوابط و از طریق انبار تعیین شده صورت میگیرد.