فرماندار شهرستان بهارستان از برپایی موکب اصلی این شهرستان با ظرفیت حضور حدود ۳۰ هزار زائر در حاشیه بزرگراه ساوه–تهران به‌منظور استقبال، پذیرایی و اسکان زائران مراسم تشییع امام شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحمید شرفی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار صدا و سیما با اشاره به برگزاری چهار نشست هماهنگی ستاد تشییع پیکر رهبر شهید و قائد امت با حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های شهرستان برای میزبانی شایسته از زائران بسیج شده و بهارستان آمادگی پذیرایی از حدود ۳۰ هزار زائر را دارد.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اسکان و پذیرایی از ۱۰ هزار زائر و مسافر ورودی از استان کردستان و ۱۵ هزار زائر ورودی از استان ایلام در شهرستان بهارستان پیش‌بینی شده است، افزود: علاوه بر موکب‌های مستقر در نقاط مختلف شهرستان، مساجد، حسینیه‌ها و مدارس نیز برای اسکان و خدمات‌رسانی به زائران و مسافران آماده شده‌اند.

فرماندار شهرستان بهارستان همچنین از اختصاص حدود ۱۰۰ دستگاه اتوبوس با همکاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان خبر داد و گفت: این ناوگان برای اعزام کاروان‌های شهروندان بهارستانی در روز‌های وداع و تشییع پیکر قائد امت در نظر گرفته شده است.

شرفی تأکید کرد: در کنار اقدامات اجرایی و خدماتی، برنامه‌های فرهنگی متنوعی نیز برای تکریم زائران و گرامیداشت این مراسم در سطح شهرستان پیش‌بینی و تدارک دیده شده است.