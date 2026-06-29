معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان غربی از کاهش ۸ درصدی ورود پرونده های سرقت به دستگاه قضایی در سال جاری خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان غربی با ارائه گزارش جامعی از اقدامات پیشگیرانه اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴، ۲۷ هزار و ۴۲۳ پرونده سرقت تعزیری به دادگستری استان وارد شد که نسبت به سال ۱۴۰۳ با ۴ درصد کاهش همراه بوده است.

بخشی افزود: در جرایم مرتبط با سرقت شامل خرید، فروش، معامله و اخفای مال مسروقه، ۲۲ درصد کاهش ثبت شده است.

وی با اشاره به آمار سه‌ماهه نخست سال جاری گفت: در این دوره ۵ هزار و ۶۱۱ پرونده سرقت وارد سیستم قضایی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی یکی از چالش‌های جدی را وجود ۱۶۴ زندانی محکوم به سرقت غایب از مرخصی و متواری عنوان کرد و از دادستان‌ها و مسئولان حوزه‌های قضایی خواست این موارد را با جدیت پیگیری کنند.