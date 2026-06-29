به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شرکت گاز گیلان اعلام کرد: به علت تعمیرات خطوط شبکه گاز و در راستای پایداری شبکه توزیع، جریان گاز روستا‌های سیاهکلرود، خیاط محله، باجی گوابر، جورمحله، مرسه، پلت کله سر، ناهارخورلات، سجیدان، سراگوابر و فرعی‌های منشعب از توابع شهر چابکسر، فردا سه شنبه ۹ تیر، از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۰ قطع خواهد شد.

این شرکت از مشترکان خواست، در مدت قطعی گاز، از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند، پس از اتمام تعمیرات، ماموران و امدادگران، جریان گاز را وصل خواهند کرد.