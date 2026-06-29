پخش زنده
امروز: -
در گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی، ۱۳۹ طرح آموزشی در استان اصفهان در حال اجراست.ز
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان گفت: از این تعداد، ۱۰۰ طرح در قالب ۶۰۰ کلاس درس برای استفاده ۱۸ هزار دانش آموز تحویل آموزش و پرورش میشود.
ناصر فتحی افزود: همچنین استاندارد سازی سامانه گرمایشی هزار کلاس درس در استان اصفهان تا پایان تابستان محقق میشود.
وی درادامه با اشاره به اجرای ۴۵۶ طرح آموزشی با حدود دو هزار و ۵۰۰ کلاس درس در استان اصفهان اضافه کرد: حدود ۸۰ درصد این طرحها با مشارکت خیران در حال اجراست.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان افزود:برای تکمیل این طرحها چهار همت نیاز است که تاکنون خیران دو و نیم همت آن را تقبل کردهاند.