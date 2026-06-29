رئیس پلیس منطقه آزاد مازندران، از ورود هزار دستگاه خودرو به این منطقه خبر داد و اعلام کرد که بخشی از این خودرو‌ها پلاک شده و در مراحل نهایی ترخیص قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس منطقه آزاد مازندران، از ورود هزار دستگاه خودرو به این منطقه خبر داد و اعلام کرد که بخشی از این خودرو‌ها پلاک شده و در مراحل نهایی ترخیص قرار دارند.

سرهنگ مهدی توانگر، با اشاره به برنامه‌های آتی، تصریح کرد که در مرحله بعدی، واردات خودرو‌های با کارکرد پنج سال نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت و به استان وارد خواهند شد.

وی تأکید کرد که ارتقای سطح رضایتمندی مردم از خدمات پلیس، یکی از اولویت‌های جدی در روند اجرایی این طرح است.

سرهنگ توانگر همچنین در خصوص جابه‌جایی خودرو‌ها هشدار داد که هرگونه نقل و انتقال خودرو از سایر مناطق آزاد به منطقه آزاد مازندران، الزماً باید تحت نظارت و با تأیید گمرک و پلیس راهور صورت گیرد تا از بروز مشکلات قانونی و اجرایی جلوگیری شود.