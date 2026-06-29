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مدیرعامل رایان همافزا اختلال ایجادشده در سامانه آنلاین برخی کارگزاری را ناشی از زیرساختهای فنی اعلام کرد و گفت: این اختلال در کوتاهترین زمان برطرف شد و تمهیدات لازم برای جلوگیری از تکرار آن در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی احمدی با اشاره به اینکه اختلال ایجادشده در سامانه برخی از کارگزاریها ارتباطی با نرمافزار نداشته است، تاکید کرد: مشتریان برخی از کارگزاریها در ثبت سفارش با مشکل مواجه شده بودند، اما با توجه به هماهنگیهای انجام شده با مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه (مکنا) و با صبوری کارگزاریها، این اختلال در سریعترین زمان ممکن برطرف شد، به نحوی که برخی از آنها از ابتدای معاملات روز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ و کارگزاریهای باقیمانده، طبق اطلاع رسانی قبلی، قبل از ساعت ۱۱ امروز، به مدار فعالیت و ارائه خدمات بازگشتند.
وی با بیان اینکه اختلال ایجاد شده ناشی از ماهیت فنی و زیرساختی بوده است، گفت: این اختلال هیچ ارتباطی با نرمافزار سامانه نداشت و ناشی از مسائل زیرساختی بود و اکنون مشکل به طور کامل برطرف شده و خدمات سامانههای آنلاین کارگزاریها به حالت عادی بازگشته است.
مدیرعامل رایان همافزا اضافه کرد: اقدامات و تمهیدات لازم برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقی اندیشیده شده و در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی، تلاش میکنیم در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام شود.