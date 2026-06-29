به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهرام بهمئی افزود: از این تعداد پرونده پنج هزار و ۶۱۱ فقره مربوط به حوزه کالا و خدمات، یک هزار و ۷۴۸ فقره قاچاق کالا و ارز و ۳۴۵ فقره گزارشات بهداشتی، دارو و درمان بوده است.

وی با اشاره به اینکه این گزارشات از سوی دستگاه‌های نظارتی، کاشف و همچنین شکایت مردمی در سامانه اینترنتی ۱۳۵ به شعب تعزیرات حکومتی رسیده است، ادامه داد: عدم درج قیمت، گرانفروشی و ارایه نکردن فاکتور خرید بیشترین میزان تخلفات صنفی در استان است.