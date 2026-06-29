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استاد دانشگاه شیکاگو: ایران اکنون از ۱۱۶ روز قبل در موقعیت قوی تری قرار گرفته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رابرت پیپ استاد دانشگاه شیکاگو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره اگلیسی گفت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اکنون با این واقعیت روبهرو شده که ایران اکنون از ۱۱۶ روز قبل در موقعیت قوی تری است.
رابرت پیپ ، استاد دانشگاه شیکاگو درادامه افزود : آن چه که در جنگ ایران میبینید این است که وی (ترامپ) باید با یک شکست راهبردی "نظم اول" روبهرو بشود. این شکست به صراحت ایران را در موقعیت بسیار قوی تری در مقایسه با ۱۱۶ روز قبل یعنی زمان شروع جنگ قرار میدهد. این وضع به صراحت قدرت آمریکا را به شکل قابل توجهی تضعیف کرده است. این وضع در اوکراین هم قابل پیش بینی است، چون اوکراین هم همه کارتها را در اختیار ندارد.