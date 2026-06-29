به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، کریمی در نشست انجمن بوم‌گردی‌های استان گفت: استانداردسازی و نشان سازی این واحد‌ها با همکاری بنیاد علوی و هلدینگ پارسیان با هدف ارتقای کیفیت خدمات، توسعه گردشگری روستایی و ساماندهی واحد‌های غیرمجاز در دستور کار قرار گرفته است تا زمینه ارتقای کیفیت خدمات و افزایش اعتماد گردشگران فراهم شود.

وی اظهار کرد: اقامتگاه‌های بوم‌گردی به یکی از ارکان مهم توسعه گردشگری پایدار، رونق اقتصاد محلی و حفظ هویت فرهنگی روستا‌ها تبدیل شده‌اند و معاونت گردشگری با اجرای برنامه‌های هدفمند، ارتقای جایگاه این بخش را دنبال می‌کند.

معاون گردشگری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به برنامه‌های گردشگری استان در سال جاری افزود: تصویب ۸۲ رویداد، جشنواره و برنامه محلی، برنامه‌ریزی برای میزبانی رویداد‌های مرتبط با کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در تبریز، توسعه همکاری‌های گردشگری با جمهوری ترکیه و جمهوری آذربایجان و برگزاری هفته فرهنگی تبریز از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی شده برای تقویت جایگاه آذربایجان‌شرقی در بازار گردشگری داخلی و بین‌المللی است.

کریمی با اشاره به آغاز فرآیند نشان سازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی گفت: بر اساس تفاهم انجام‌شده میان بنیاد علوی و هلدینگ پارسیان، اقامتگاه‌هایی که مراحل ارزیابی و استانداردسازی را با موفقیت طی کنند، علاوه بر بهره‌مندی از تسهیلات کم‌بهره، با برند هتل‌های پارس به گردشگران معرفی خواهند شد.

وی این اقدام را گامی مؤثر در افزایش اعتماد گردشگران، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت توان رقابتی اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان دانست و از تشدید نظارت بر واحد‌های اقامتی فاقد مجوز خبر داد و گفت: با همکاری دستگاه قضائی، راهکار‌های ساماندهی واحد‌های غیرمجاز بررسی و اجرا خواهد شد تا ضمن حمایت از بهره‌برداران قانونی، امنیت و کیفیت خدمات اقامتی نیز ارتقا یابد.

معاون گردشگری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان توسعه همکاری با انجمن بوم‌گردی‌های استان برای انجام بازدید‌های میدانی، اجرای نظام درجه‌بندی اقامتگاه‌ها، برگزاری دوره‌های آموزشی، پیگیری تمدید پروانه‌های بهره‌برداری و میزبانی نشست رؤسای جامعه بوم‌گردی کشور در آذربایجان‌شرقی را از دیگر برنامه‌های این معاونت عنوان کرد.

کریمی ثبت اطلاعات اقامت در سامانه «جانا» را از الزامات مدیریت هوشمند گردشگری برشمرد و افزود: ثبت دقیق اطلاعات، امکان برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و ارزیابی روند توسعه گردشگری استان را فراهم می‌کند و اقامتگاه‌های بوم‌گردی باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.