به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی گفت: در قالب طرح مهتاب بیش از ۴ هزار متر از شبکه سیمی فرسوده استان به کابل خودنگهدار تبدیل شد.

طاهر کیامهر افزود: در بخش توسعه و ساماندهی شبکه، چهار هزار و ۲۴۲ متر از شبکه سیمی فرسوده به کابل خودنگهدار تبدیل شد که این اقدام علاوه بر افزایش پایداری، موجب کاهش تلفات انرژی و ارتقای ایمنی شبکه می‌شود.

وی همچنین از احصاء ۶۹۶ هزار کیلووات ساعت انرژی طی مانور یک روزه در سطح استان خبر داد و افزود: این مرحله از مانور با رویکردی عملیاتی و متمرکز بر شناسایی نقاط آسیب‌پذیر شبکه و برخورد با تخلفات پنهان مصرف برق دنبال شد که طی آن، ۱۳۹ مورد انشعاب غیرمجاز و ۷۴۸ کابل غیرمجاز در سطح استان شناسایی و جمع‌آوری شد.

کیامهر اضافه کرد: در بخش بهینه‌ذسازی و اصلاح زیرساخت‌های شبکه، ۱۱۷ دستگاه کنتور معیوب تعویض و ۳۲ دستگاه کنتور جدید نیز نصب شد و همچنین به منظور افزایش دقت پایش و کنترل مصرف، ۶ دستگاه شمارشگر در نقاط هدف نصب شد.