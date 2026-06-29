مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از آماده شدن بیش از ۳۷۰۰ مدرسه، مراکز رفاهی و اردوگاهی برای اسکان شرکت کنندگان در تشییع رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فردین یاوری، مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت:۱۵۰۰ مدرسه در شهر تهران, ۸۰۰ مدرسه در شهرستان‌های استان تهران, ۵۰۰ مدرسه در قم، ۹۰۰ مدرسه در مشهد و ۱۵۰ مدرسه در استان سمنان در حال آماده سازی است.

به گفته یاوری، این مدارس با کمک خیران و انجمن‌های اولیاء و مربیان تجهیز می‌شود.

پیش از وزیر آموزش و پرورش گفته بود: مأموریت‌های آموزش‌وپرورش در این ایام در دو محور «آموزش، دانش‌آموزی و کنشگری» و «خدمات‌رسانی» دنبال می‌شود.

کاظمی افزود: پویش‌های مختلفی با محوریت این مراسم طراحی شده که از جمله آنها پویش «آخرین وداع دانش‌آموزان با رهبر شهید» است و انتظار می‌رود دانش‌آموزان، معلمان و فرهنگیان نقش‌آفرینی گسترده‌ای در این حرکت فرهنگی داشته باشند.

وی بر اهمیت خدمات‌رسانی به زائران تأکید کرد و گفت: اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان‌ها موظف‌اند امکانات اسکان و خدمات مورد نیاز را فراهم کنند و وسایل نقلیه نیز برای جابه‌جایی افرادی که از استان‌های مختلف در مراسم حضور پیدا می‌کنند، در خدمت زائران قرار گیرد.

وزیر آموزش و پرورش، شبکه شاد را بزرگ‌ترین شبکه ارتباطی میان آموزش‌وپرورش، دانش‌آموزان و خانواده‌ها دانست و افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت این شبکه برای اطلاع‌رسانی، فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغی، راهنمای مسیر، هماهنگی برنامه‌ها و همچنین پوشش زنده مراسم در دستور کار قرار دارد.

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: آموزش‌وپرورش برای اسکان زائران برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام داده و ظرفیت اسکان گسترده‌ای در مدارس و مراکز آموزشی پیش‌بینی شده است.

وی از تدوین دستورالعمل فرهنگی ویژه این مراسم خبر داد و افزود: اجرای سرود سه‌هزار نفری دانش‌آموزان در مصلی تهران، راه‌اندازی موکب‌های دانش‌آموزی با محوریت خود دانش‌آموزان، اجرای پویش «آخرین وداع دانش‌آموزان با رهبر شهید» و تشکیل هیئت‌های دانش‌آموزی در تمامی مناطق آموزشی از جمله برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی‌شده است.

کاظمی تأکید کرد: تمامی درمانگاه‌های وابسته به آموزش‌وپرورش در تهران به‌صورت کامل و بدون فعالیت شیفتی در ایام برگزاری مراسم آماده خدمت‌رسانی به زائران باشند.

وی افزود: مدارس منتخب در مشهد در روز تشییع باید به‌صورت ۲۴ ساعته فعال باشند تا زائران بتوانند از امکانات آنها برای استراحت و خدمات استفاده کنند. همچنین پیشنهاد می‌شود با نصب تابلو‌های راهنما در سطح شهر، محل مدارس خدمات‌رسان به زائران اطلاع‌رسانی شود.