مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی از روند مطلوب اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان شبستر خبر داد و گفت: در قالب طرح جوانی جمعیت، زمین به ۲۲۷ نفر از مشمولان این شهرستان اختصاص یافته است.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، بابک نجفیان در جلسه بررسی مسائل عمرانی شهرستان شبستر گفت: اکنون ۶.۳ هکتار زمین در شهر شبستر برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مرحله واگذاری و اجرا قرار دارد و ۱۴.۵ هکتار دیگر نیز در حال طی مراحل اداری و اجرایی است.

وی افزود: در شهرهای صوفیان و خامنه نیز زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح تأمین و عملیات آماده‌سازی در حال انجام است.

نجفیان با بیان اینکه ۳۳۵ متقاضی نهضت ملی مسکن در شهرستان شبستر تأیید نهایی شده‌اند، گفت: برای ۲۸۸ متقاضی مؤثر پروژه تعریف شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی همچنین از تخصیص زمین به ۲۲۷ نفر از ۲۵۵ مشمول تأییدشده طرح جوانی جمعیت در این شهرستان خبر داد و از پیگیری طرح‌های جامع و تفصیلی شهرهای سیس و شندآباد نیز خبر داد.