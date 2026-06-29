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همزمان با اجرای هفتمین طرح ملی «مهتاب» در شهرستان پردیس، رئیس اداره برق پردیس و قائممقام مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از تشدید برخورد با انشعابات غیرمجاز، مراکز استخراج غیرقانونی رمز ارز و اجرای برنامههای هوشمندسازی شبکه برق برای کاهش تلفات انرژی خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره برق شهرستان پردیس در حاشیه این رزمایش گفت: این طرح با مشارکت ۷۰ نیروی عملیاتی در قالب ۱۵ اکیپ تخصصی در نقاط مختلف شهرستان اجرا میشود و شناسایی و جمعآوری انشعابات غیرمجاز، برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز، مقابله با مصارف غیرمتعارف و تعویض کنتورهای معیوب از مهمترین اهداف آن است.
آلویی با اشاره به اینکه میزان تلفات شبکه برق در شهرستان پردیس حدود ۱۶ درصد است، افزود: برآوردها نشان میدهد حدود ۵ هزار و ۷۰۰ مورد انشعاب غیرمجاز و مراکز استخراج غیرقانونی رمز ارز در سطح شهرستان وجود دارد که تاکنون حدود ۲ هزار مورد آن شناسایی شده و برخورد قانونی با متخلفان با جدیت ادامه دارد.
در ادامه، قائممقام مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به اجرای سراسری طرح «مهتاب» گفت: این طرح هر هفته بهصورت همزمان در سراسر کشور و با محوریت یکی از برنامههای کاهش تلفات انرژی برق اجرا میشود و نصب تجهیزات اندازهگیری روی انشعابات غیرمجاز، ساماندهی روشنایی معابر، مقابله با مصارف غیرمتعارف و بهبود وضعیت شبکه از مهمترین اقدامات آن است.
غدیر جاویدی از شناسایی بیش از ۲ هزار دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز از ابتدای سال جاری در استان تهران خبر داد و گفت: کاهش تلفات ۱۶ درصدی شبکه برق در شهرستان پردیس میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از خاموشیهای ناشی از ناترازی انرژی داشته باشد، وی افزود: با همکاری دستگاههای اجرایی، مراجع قضایی، نیروی انتظامی و همراهی مردم، میتوان پایداری شبکه برق را بیش از پیش تقویت کرد.
وی همچنین از توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان تهران خبر داد و افزود: تاکنون مجوز احداث بیش از ۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی صادر شده و هزار مگاوات از این ظرفیت در دست اجراست که نقش مهمی در تأمین برق پایدار استان خواهد داشت.