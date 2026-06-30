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سوژه اصلی بسته شعار سال این هفته برخی شرکتهای بزرگ هستند که مواد اولیه و انرژی خودشان را با قیمت ریالی خریداری میکنند، اما محصول را با قیمت دلاری به فروش میرسانند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پای رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران این هفته به بسته شعار سال باز شد و آقای سهل آبادی به موضوعی پرداخت که کمتر در رسانهها گفته میشود، وی از برخی شرکتها و صنایع بزرگ انتقاد کرد و گفت: مواد اولیه خود را ریالی تامین میکنند و محصول را به صنایع پایین دستی به دلار میفروشند و این به معنای فشار بر دولت، تولیدکنندگان کوچک و معیشت مردم است.
بسته شعار سال این هفته از بازسازی واحدهای آسیب دیده در جنگ غافل نبود و دنبال یک برنامه قابل اجرا برای این واحدها بود که در نهایت از نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان به یک پاسخ رسید.
پویان رحیمی گفت: بخش خصوص با تشکیل یک صندوق سرمایه گذاری، هزینههای بازسازی واحدهای آسیب دیده را تامین میکند و در مقابل هم دولت به شرکت اعتبار مالیاتی دهد و با این فرمول هم فشار از روی دولت برداشته میشود و هم واحدهای آسیب دیده دوباره بدهکار نمیشوند.
پایان بسته شعار سال این هفته به چند کلمه حرف حساب از دکتر مهدی طغیانی اقتصاد دان و نماینده مجلس خلاصه شد که نشان میدهد سیاستهای غلط چگونه زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.