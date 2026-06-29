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حمید کشکولی افزود: دو موکب در محدوده ی زال با مسئولیت سپاه، یک موکب در ورودی خرم‌آباد ،چم‌انجیر یا محدوده پلیس‌راه،، موکب شهید بروجردی در محور آزادراه خرم‌آباد و موکب امام خامنه‌ای (ره)در ورودی شهر خرم‌آباد، برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی (ع) در مسیر رفت و بازگشت مستقر خواهند شد.



وی با بیان اینکه تمرکز بر خدمت‌رسانی عبوری و تقویت پشتیبانی از مواکب در دستور کار دستگاههای اجرایی استان قرار دارد، بیان کرد: در اربعین امسال برنامه‌ای برای اسکان زائران در استان پیش‌بینی نشده و با توجه به عبوری بودن تردد، خدمات به استراحت کوتاه‌مدت و پذیرایی محدود خواهد شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان گفت:پنج موکب شاخص و با سابقه در مسیرهای مواصلاتی استان برای ارائه ی خدمات پذیرایی به زائران اربعین حسینی (ع) پیش‌بینی شده است.حمید کشکولی افزود: دو موکب در محدوده ی زال با مسئولیت سپاه، یک موکب در ورودی خرم‌آباد ،چم‌انجیر یا محدوده پلیس‌راه،، موکب شهید بروجردی در محور آزادراه خرم‌آباد و موکب امام خامنه‌ای (ره)در ورودی شهر خرم‌آباد، برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی (ع) در مسیر رفت و بازگشت مستقر خواهند شد.وی با بیان اینکه

کشکولی با تأکید بر حمایت از مسئولان مواکب در تأمین اقلام مصرفی مانند ظروف و لیوان یک‌بارمصرف افزود: مقرر شده با بررسی ظرفیت‌های قانونی، از طریق سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر دستگاهها ، زمینه ی حمایت و پشتیبانی از مواکب استان فراهم شود.