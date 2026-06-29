خدمترسانی پنج موکب لرستانی به زائران اربعین
معاون توسعه مدیریت استانداری لرستان از استقرار پنج موکب شاخص برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی(ع) در مسیرهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان گفت:پنج موکب شاخص و با سابقه در مسیرهای مواصلاتی استان برای ارائه ی خدمات پذیرایی به زائران اربعین حسینی (ع) پیشبینی شده است.
حمید کشکولی افزود: دو موکب در محدوده ی زال با مسئولیت سپاه، یک موکب در ورودی خرمآباد ،چمانجیر یا محدوده پلیسراه،، موکب شهید بروجردی در محور آزادراه خرمآباد و موکب امام خامنهای (ره)در ورودی شهر خرمآباد، برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی (ع) در مسیر رفت و بازگشت مستقر خواهند شد.
وی با بیان اینکه تمرکز بر خدمترسانی عبوری و تقویت پشتیبانی از مواکب در دستور کار دستگاههای اجرایی استان قرار دارد، بیان کرد:در اربعین امسال برنامهای برای اسکان زائران در استان پیشبینی نشده و با توجه به عبوری بودن تردد، خدمات به استراحت کوتاهمدت و پذیرایی محدود خواهد شد.
کشکولی با تأکید بر حمایت از مسئولان مواکب در تأمین اقلام مصرفی مانند ظروف و لیوان یکبارمصرف افزود: مقرر شده با بررسی ظرفیتهای قانونی، از طریق سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر دستگاهها ، زمینه ی حمایت و پشتیبانی از مواکب استان فراهم شود.