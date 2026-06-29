به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، هدف اصلی این طرح، ایجاد فضایی بانشاط، ایمن و آماده برای آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس است.

مدیر آموزش و پرورش نهاوندبا گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهید عجمیان، گفت: این شهید در حوزه فعالیت‌های عمرانی مشغول به کار بود و با وجود زندگی ساده و گمنام، به مقام والای شهادت نائل آمد و این طرح که معروف به طرح شهید عجمیان است قراراست در ۴۶ مدرسه نهاوند و در قالب ۱۰۰ کلاس درس اجرا شود.

محمد خزایی افزود: در این طرح کلاس‌های درس رنگ آمیزی، دیوار مدارس شعار نویسی که شامل آیات و روایات و احادیث و همچنین فرمایشات گهربار امامین انقلاب اسلامی اجرا میشود.

وی هدف اصلی این طرح را ایجاد فضایی بانشاط، ایمن و آماده برای آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس عنوان کرد و ادامه داد: قرار است در قالب این طرح حدود ۲۵۰۰ متر مربع ایزوگام نصب شود.