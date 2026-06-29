هشتمین دوره جشنواره قرآنی با نام باران وحی، ویژه‌ی مددجویان کمیته امداد در هرمزگان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل کمیته امداد هرمزگان هدف از برگزاری این جشنواره را گسترش فرهنگ قرآن کریم و ترویج آموزه‌های اهل‌بیت (ع) عنوان کرد.

حمید باسره گفت: این جشنواره در ۲۴ رشته مختلف و سه بخش اصلی «آوایی و آوینی»، «معارفی» و «هنری» برگزار می‌شود.

وی پیش بینی کرد: بیش از ۲۵ هزار تن در این جشنواره شرکت کنند.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان افزود: علاقه‌مندان می‌توانند تا دهم مرداد در سامانه همگروه به نشانی hamgoroh.emdad.ir نام نویسی کنند.

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باسره افزود: جشنواره قرآنی باران وحی پایان مرداد ماه برگزار می‌شود.

پارسال بیش از ۱۰ هزار مددجو در جشنواره قرآنی باران وحی شرکت کردند.