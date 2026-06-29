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رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی از شناسایی و کشف ۶۶ درصد سرقتها در در سال گذشته در استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی گفت: در سال گذشته با ۱۵ درصد کاهش وقوع سرقت مواجه بودیم و ۶۶ درصد از سرقتهای رخداده منجر به کشف شد.
سرهنگ صادق شکری با تاکید بر عملکرد مطلوب در سرقتهای تخصصی افزود: ۹درصد از سرقتهای تخصصی شامل منزل، مغازه، خودرو و اماکن دولتی کشف شده است.
شکری همچنین اعلام کرد: در سهماهه نخست سال جاری، ۱۲ درصد کاهش وقوع سرقت داشتیم و ۵۷ درصد آن کشف شده است. در سرقتهای خشن نیز ۸۳ درصد کشفیات با ۱۴ درصد کاهش وقوع ثبت شده که استان را در جایگاه سیوچهارم کشور از نظر نرخ جرم قرار میدهد.
وی با اشاره به چالش سرقت از اماکن دولتی گفت: با وجود ۳۴ درصد کاهش در سال گذشته، در سهماهه امسال ۲۰ مورد سرقت از اماکن دولتی با ۱۰۰ درصد افزایش رخ داده که ۹۰ درصد آن کشف شده است.
شکری تأکید کرد: ۷۳ درصد از محکومان متواری در سهماهه امسال شناسایی و دستگیر شدهاند.