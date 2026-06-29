رئیس بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل شرکت گاز خوزستان گفت : بر اثر حوادث گاز طبیعی در خوزستان پارسال ۲۷ نفر جان باختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الله نجاتی افزود: در سال ۱۴۰۴، در مجموع ۶۴ حادثه ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی در استفاده از گاز طبیعی در استان خوزستان به وقوع پیوسته که بر اثر این حوادث، ۷۴ نفر مصدوم و متأسفانه ۲۷ نفر جان خود را از دست دادند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ نیز ۷۰ حادثه ثبت شده بود که ۷۲ نفر مصدوم و ۱۱ نفر فوتی بر جای گذاشت. همچنین در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تاکنون ۷ حادثه رخ داده که در نتیجه آن ۵ نفر مصدوم و ۳ نفر فوت کرده‌اند.

نجاتی با اشاره به بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده توسط واحد بهداشت، ایمنی، محیط زیست شرکت گاز خوزستان گفت: نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمامی حوادث انفجار، آتش‌سوزی و گازگرفتگی، ناشی از رعایت نکردن اصول ایمنی از سوی مصرف‌کنندگان بوده و هیچ‌یک از این حوادث به شبکه توزیع گاز طبیعی ارتباط نداشته است.