مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از صدور سند مالکیت ۲۴۰۰ هکتار از اراضی ملی سولقان پس از ۲۳ سال پیگیری خبر داد و این اقدام را گامی مهم در حفاظت از اراضی عمومی و مقابله با تصرفات غیرقانونی دانست.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: سند مالکیت بخشی از اراضی ملی سولقان به مساحت حدود ۲۴۰۰ هکتار پس از ۲۳ سال پیگیری حقوقی و ثبتی، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن صادر شد.

رضا خالقی افزود: این اراضی در قالب پلاک ثبتی ۸۹۷ فرعی از ۲۱۰۷ اصلی و با مساحت مجموع ۲۹۹۰ هکتار، در دو بخش (پولیگون) تعیین تکلیف شده است.

وی گفت: بخش نخست سند مالکیت صادر شده و مراحل صدور سند بخش دوم به مساحت حدود ۶۰۰ هکتار نیز از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران در حال انجام است.

خالقی با اشاره به سابقه این پرونده گفت: این اراضی در سال ۱۳۷۷ ملی اعلام و پس از انجام نقشه‌برداری و تدقیق هندسی، در سال ۱۳۸۲ براساس ماده ۱۰ قانون زمین شهری تحویل دولت شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تصریح کرد: صدور این سند با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، سازمان اطلاعات و دیگر دستگاه‌های مسئول انجام شده و نقش مهمی در تثبیت مالکیت دولت، جلوگیری از زمین‌خواری و صیانت از اراضی عمومی دارد.

وی تأکید کرد: روند شناسایی، تثبیت مالکیت و صدور اسناد اراضی مشمول ماده ۱۰ قانون زمین شهری در سایر مناطق استان نیز ادامه خواهد داشت.