تیراندازی مرگبار در محل پخش مسابقات جامجهانی در کالیفرنیا
پلیس آمریکا اعلام کرد: در پی تیراندازی در محل برگزاری برنامههای تماشای دستهجمعی مسابقات جام جهانی فوتبال است ، یک نفر کشته و یک نفر بهشدت زخمی شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ پلیس آمریکا اعلام کرد که در پی تیراندازی در یک مرکز تفریحی در شهر سنخوزه ایالت کالیفرنیا که محل برگزاری برنامههای تماشای دستهجمعی مسابقات جام جهانی فوتبال است، یک نفر کشته و یک نفر بهشدت زخمی شد.
به گزارش رویترز، در زمان تیراندازی، هیچ مسابقهای در حال پخش نبود و فقط دیدار دیروز رقابتها حدود ساعت ۲ بعدازظهر به وقت محلی به پایان رسیده بود.