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شبکه مستند امروز فیلمهای مستند «هزار زخم و یک مرهم»، «پیرغلامان»، «مستند ایران» و «فصلی میان آب و آینه»، را پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «هزار زخم و یک مرهم»، با روایتی از بازدید تاریخی آیتالله خامنهای از مراکز درمانی جبهههای دفاع مقدس در تابستان سال ۱۳۶۷، ساعت ۱۸:۳۰، پخش و روز بعد ساعت ۱۳، بازپخش می شود.
این مستند با بهرهگیری از اسناد و تصاویر آرشیوی، بخشی از حضور و بازدید ایشان از مراکز درمانی و امدادی جبههها را به تصویر میکشد. در این اثر برای نخستینبار، تصاویر آرشیوی آیتالله خامنهای با لباس پاسداری و روپوش پزشکی به نمایش گذاشته میشود.
مستند «پیرغلامان»، با نگاهی به زندگی و ارادت پیرغلامان اهلبیت (ع) و نقش آنان در حفظ و تداوم آیینهای مذهبی، ساعت ۱۸، پخش و روز بعد ساعت ۱۲:۳۰، بازپخش می شود.
این مستند با روایتی از زندگی، فعالیتها و ارادت پیرغلامان اهلبیت (ع)، به نقش و جایگاه آنان در حفظ، ترویج و انتقال آیینها و سنتهای مذهبی به نسلهای مختلف میپردازد.
«پیرغلامان» تلاش دارد با به تصویر کشیدن سبک زندگی و خدمات خادمان و ذاکران پیشکسوت اهلبیت (ع)، بخشی از میراث معنوی و فرهنگی جامعه ایرانی را به مخاطبان معرفی کند.
مجموعه «مستند ایران»، ساخته حمید مجتهدی، با معرفی آثار تاریخی، ملی و مذهبی شهر مشهد، ساعت ۲۲:۳۰، پخش میشود.
این مجموعه مستند با هدف معرفی آثار تاریخی، ملی و مذهبی کشور، تلاش دارد مخاطبان را با فرهنگ، تاریخ و جاذبههای ایران اسلامی آشنا کند. بهرهگیری از تصویربرداری هوایی، از ویژگیهای شاخص این مجموعه است که آن را از دیگر مستندهای مشابه متمایز کرده است.
در این قسمت، «مستند ایران» به معرفی ظرفیتهای تاریخی، مذهبی و فرهنگی شهر مشهد میپردازد و جلوههایی از این شهر را به تصویر میکشد. «مستند ایران»، فردا ساعت ۱۵:۳۰، بازپخش می شود.
مجموعه مستند «فصلی میان آب و آینه»، با روایت زندگی روزمره افرادی از اقشار مختلف جامعه، ساعت ۲۱، پخش می شود.
مجموعه مستند «فصلی میان آب و آینه» به تهیهکنندگی و کارگردانی بهروز نورانیپور، فردا ساعت ۹، بازپخش می شود.
این مجموعه مستند در هر قسمت، به زندگی روزمره سوژههایی از اقشار مختلف جامعه از جمله کارگران بازیافت، ورزشکاران، هنرمندان، افراد دارای معلولیت و کارآفرینان میپردازد و تلاش میکند سبک زندگی آنان را در بستر اجتماعی امروز ایران به تصویر بکشد.
«فصلی میان آب و آینه» با تمرکز بر مفاهیمی همچون ایمان، تقوا، رزق حلال، قناعت و صرفهجویی، روایتگر تلاش افرادی است که با اتکا به این ارزشها، مسیر زندگی و امرار معاش خود را دنبال میکنند.